Медведев и Путин вместе посмотрели «Брестскую крепость» - им понравилось

Они смотрели фильм вместе в резиденции «Бочаров ручей». «Неплохое кино о Великой Отечественной войне», - поделился Медведев.

Полнометражный фильм о защитниках легендарной цитадели, который снимался по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства, рассказывает о событиях 1941-ого. Съёмки осуществляла российская компания и киностудия «Беларусьфильм».

В главных ролях фильма — популярные российские и белорусские актеры. Павлу Деревянко, известному по картинам «9 жизней Нестора Махно», «Участок», «Братья Карамазовы» доверена роль полковника Фомина. Андрей Мерзликин, сыгравший Ошпаренного в «Бумере», в этой картине — легендарный лейтенант Кижеватов. А знаменитого Гаврилова играет россиянин, актер малого московского театра Александр Коршунов, сообщает ctv.by .

«Брестская крепость» - кино, акцент в котором сделан на исторической достоверности: герои здесь не только названы реальными фамилиями защитников крепости, но и внешне похожи на своих прототипов.

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