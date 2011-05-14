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«Славянский базар». Леонтьев, Меладзе и Басков — по 100 тысяч рублей

14 мая 2011 17:49
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Несмотря на то, что реализация билетов на «Славянский базар» началась только накануне, половина из них уже продана.Люди занимали очередь за три часа до открытия касс. Торжественный старт форума состоится 8 июля, в этот день билеты традиционно самые дорогие — до 450 тысяч. Сольные концерты Валерия Леонтьева, Авраама Руссо, Валерия Меладзе и Николая Баскова — в пределах 100 тысяч. Впервые в этом году приобрести билеты можно и в интернете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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