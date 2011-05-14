«Славянский базар». Леонтьев, Меладзе и Басков — по 100 тысяч рублей

Несмотря на то, что реализация билетов на «Славянский базар» началась только накануне, половина из них уже продана.Люди занимали очередь за три часа до открытия касс. Торжественный старт форума состоится 8 июля, в этот день билеты традиционно самые дорогие — до 450 тысяч. Сольные концерты Валерия Леонтьева, Авраама Руссо, Валерия Меладзе и Николая Баскова — в пределах 100 тысяч. Впервые в этом году приобрести билеты можно и в интернете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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