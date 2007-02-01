Лев Лещенко отмечет юбилей

Популярному эстрадному певцу, народному артисту России Льву Лещенко сегодня 65 лет. Свой юбилей он отпразднует в компании как минимум шести тысяч гостей. Именно столько зрителей придет в Кремлевский дворец, где вечером пройдет концерт именинника.

С юбилеем Льва Лещенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Благодаря прекрасному голосу, многогранному таланту и блестящему исполнительскому мастерству, Вы являетесь одной из самых ярких звезд эстрады, вносите огромный вклад в пропаганду лучших образцов современной песни и воспитание молодых исполнителей, пользуетесь огромным признанием миллионов слушателей в разных странах", - говорится в поздравлении. В послании также отмечается, что в Беларуси Льва Лещенко хорошо знают и уважают как выдающегося артиста, с радостью и нетерпением ждут новых встреч с любимым певцом на концертах и фестивалях.