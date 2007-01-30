Центральному парку Гомеля придадут облик эпохи XVIII - XIX веков

Здесь начинаются строительно-реставрационные работы, которые призваны восстановить к 2010 году своеобразие старинного имения. В парке заменят главные ворота и ограждения, у дорожек установят малые архитектурные формы, асфальт сменит плитка. До сих пор в парке сохранились уникальные деревья. У каждого из них будут установлены таблички-паспорта с полными сведениями. Будет продолжено также строительство набережной и благоустройство городка аттракционов. Уже в будущем году здесь начнут работать два новых развлекательных комплекса.