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Первый день форума "Минский джаз-2007" посвящен творчеству Куинси Джонса

01 февраля 2007 09:34
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1 февраля музыкальную афишу открывает новая программа "Музыка лучших оркестров мира" Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под управлением Михаила Финберга. 2 февраля свое мастерство минчанам покажет оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Причем, этот концерт будет единственным в белорусской столице. Завершится музыкальный форум вручением премии "Лучший джазмен года", которое будет проведено в республике впервые.
# Культура

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