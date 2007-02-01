Первый день форума "Минский джаз-2007" посвящен творчеству Куинси Джонса

1 февраля музыкальную афишу открывает новая программа "Музыка лучших оркестров мира" Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под управлением Михаила Финберга. 2 февраля свое мастерство минчанам покажет оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Причем, этот концерт будет единственным в белорусской столице. Завершится музыкальный форум вручением премии "Лучший джазмен года", которое будет проведено в республике впервые.