<Дон Жуан в Севилье> прошел с аншлагом

Театральный сезон в Белорусском государственном музыкальном театре закрылся премьерой мюзикла <Дон Жуан в Севилье>. Современную аранжировку мюзикла российского композитора Марка Самойлова сделал директор и художественный руководитель театра Алексей Исаев. Он же вышел на сцену в главной роли Командора. ...Иллюзия роскоши - парча и атлас. Костюм Дон Жуана скрывает очертания дамской фигуры. Но в него влюбляются все женщины. И лишь в конце спектакля актриса Маргарита Александрович открывает истинное лицо героя.

Сюжет <Дон Жуана в Севилье> - исторический. В дворянской Испании, если в семье не было наследника, все имущество рода переходило к государству. Многие выдавали своих дочерей за сыновей. Об этом и рассказывает мюзикл.

Автор музыки - петербуржский композитор Марк Самойлов - через тридцать лет после ее написания, не ожидал нового аншлага. Мюзикл не привязан к определенной эпохе. Такой интерпретации требует музыка Марка Самойлова.

Эротизм современного танца и зрелищность - на этом сделал акцент режиссер Алексей Исаев. Более полугода шились костюмы артистов, создавалась бутафория. Декорации дворянской Италии сделали по оригинальным макетам.

На премьерной сцене смешались времена и нравы, получилось настоящее шоу. В двухактном мюзикле работали лучшие силы театра: на одну партию пробовались по несколько исполнителей. Главные - исполнили артисты Алексей Исаев, Маргарита Александрович и Александр Осипец.