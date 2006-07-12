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<Дон Жуан в Севилье> прошел с аншлагом

12 июля 2006 08:15
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Театральный сезон в Белорусском государственном музыкальном театре закрылся премьерой мюзикла <Дон Жуан в Севилье>. Современную аранжировку мюзикла российского композитора Марка Самойлова сделал директор и художественный руководитель театра Алексей Исаев. Он же вышел на сцену в главной роли Командора. ...Иллюзия роскоши - парча и атлас. Костюм Дон Жуана скрывает очертания дамской фигуры. Но в него влюбляются все женщины. И лишь в конце спектакля актриса Маргарита Александрович открывает истинное лицо героя.

Сюжет <Дон Жуана в Севилье> - исторический. В дворянской Испании, если в  семье не было наследника, все имущество рода переходило к государству. Многие   выдавали своих дочерей за сыновей. Об этом  и рассказывает мюзикл.  

Автор музыки - петербуржский композитор Марк Самойлов - через тридцать лет после ее  написания,  не ожидал нового аншлага. Мюзикл не привязан к определенной эпохе.  Такой интерпретации требует музыка  Марка Самойлова.
Эротизм современного танца и зрелищность -  на этом  сделал акцент режиссер Алексей Исаев. Более полугода шились костюмы артистов, создавалась бутафория. Декорации дворянской Италии сделали по оригинальным макетам.

На премьерной  сцене смешались времена и нравы,  получилось настоящее шоу.  В  двухактном мюзикле работали   лучшие силы театра: на одну партию пробовались по несколько исполнителей.  Главные - исполнили  артисты Алексей Исаев, Маргарита Александрович  и Александр Осипец.

# Культура

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