<Дон Жуан в Севилье> прошел с аншлагом

Сюжет <Дон Жуана в Севилье> - исторический. В дворянской Испании, если в семье не было наследника, все имущество рода переходило к государству. Многие выдавали своих дочерей за сыновей. Об этом и рассказывает мюзикл.
Автор музыки - петербуржский композитор Марк Самойлов - через тридцать лет после ее написания, не ожидал нового аншлага. Мюзикл не привязан к определенной эпохе. Такой интерпретации требует музыка Марка Самойлова.
Эротизм современного танца и зрелищность - на этом сделал акцент режиссер Алексей Исаев. Более полугода шились костюмы артистов, создавалась бутафория. Декорации дворянской Италии сделали по оригинальным макетам.
На премьерной сцене смешались времена и нравы, получилось настоящее шоу. В двухактном мюзикле работали лучшие силы театра: на одну партию пробовались по несколько исполнителей. Главные - исполнили артисты Алексей Исаев, Маргарита Александрович и Александр Осипец.