В конкурсе молодых исполнителей победят лучшие

Жюри XV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2006" не будет "делать" лауреатов. Об этом завил председатель конкурса, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

У членов жюри есть правило: выставление баллов финалистам проходит открыто, а кандидатуры конкурсантов не обсуждаются. То есть члены жюри оценивают то, как певец выступил именно здесь, на сцене <Славянского базара>, а не показывал себя прежде.

Напомним, по итогам первого финального дня в тройку лидеров вошли представители России Оксана Богословская, Алексей Гоман и молдавская певица Наталья Гордиенко. Белоруска Марина Василевская по результатам своего выступления пока на шестом месте.

Сегодня - второй день финала конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2006". Выступления участников будет сопровождать Национальный концертный оркестр Республики Беларусь под руководством Михаила Финберга.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии 11 июля. Финалистов ждут призы и премии. Победитель получит Гран-при - специальный приз "Лира", диплом и денежную премию в размере 10 тысяч долларов.