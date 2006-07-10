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В конкурсе молодых исполнителей победят лучшие

10 июля 2006 13:57
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Жюри XV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2006" не будет "делать" лауреатов. Об этом завил председатель конкурса, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

У членов жюри есть правило: выставление баллов финалистам проходит открыто, а кандидатуры конкурсантов не обсуждаются. То есть члены жюри оценивают то, как певец  выступил  именно здесь,  на сцене <Славянского базара>, а не показывал себя прежде.
Напомним, по итогам первого финального дня в тройку лидеров вошли представители России Оксана Богословская, Алексей Гоман и молдавская певица Наталья Гордиенко. Белоруска Марина Василевская по результатам своего выступления  пока на шестом месте. 
Сегодня - второй день финала конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2006". Выступления участников будет сопровождать Национальный концертный оркестр Республики Беларусь под руководством Михаила Финберга.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии 11 июля. Финалистов ждут призы и премии. Победитель получит Гран-при - специальный приз "Лира", диплом и денежную премию в размере 10 тысяч долларов.

# Культура

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