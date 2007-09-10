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Китайские книги для Национальной библиотеки

10 сентября 2007 17:01
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Представители дипкорпуса КНР передали в главную библиотеку Беларуси более 3.000 книг на китайском, английском и даже русском языках. Передача книг проходит в рамках проекта "Окно в Китай", цель которого помочь в изучении китайской истории, культуры, искусства и литературы. Отметим, что такую акцию Китайская Народная Республика проводит ежегодно в десяти крупнейших библиотеках мира. В десятку лидеров наша библиотека попала впервые. Как пообещали представители Китая, такая акция станет регулярной.
# Культура

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