Дом культуры на колесах

Чтобы деревня не была оторвана от культурной жизни, в республике создаются мобильные группы. Автоклубы в деревне ждут с большим нетерпением, чем продуктовые автолавки.

Продовольствием село не обделено, а вот культурными событиями местный житель пока избалован не был. Сельчанам Могилёвщины в этом плане повезло чуть больше. По области курсирует более 20 выездных групп культработников. Их мобильности и экстренные службы позавидуют. 15 минут - и команда из 10-12 человек готова начинать программу. В ней и конкурсы, и танцы, и песни. На любой вкус, для любого возраста.

Каждая машина буквально напичкана современнейшим оборудованием. Компьютер, принтер, ксерокс и выход в интернет - всё для того, чтобы и деревенский житель мог пользоваться всеми благами электронной цивилизации. А передвижные кино-видеосалоны - это особая гордость мобильных групп. Фильмотека богатейшая - от "Чапаева" до голливудских блокбастеров.

Для людей более зрелого возраста придуман библиобус - передвижное книгохранилище. Если не в состоянии пенсионер добраться до библиотеки, библиотека приедет на дом. На том же микроавтобусе. Так что теперь даже самую отдалённую деревеньку захолустьем не назовёшь. По-крайней мере в культурном плане.