В Минске проходит выставка японского всемирно известного фотографа Тошики Озава. Последний раз выставка работ мастеров Японии проходила в нашей республике полвека назад. На этот раз вернисаж фотографа посвящен японским женщинам. Мастер в Беларуси проездом - впереди еще тур по Европе.

Его сюжеты намеренны и искусственны. Тошики Озава в фотографии пятьдесят лет, но по-прежнему сам проявляет негативы, печатает фотографии, работает с техникой еще послевоенных лет. Мастер не пользуется компьютером, применяет устаревшую сегодня технику соляризации. Он подвергает пленки повторному экспонированию, что превращает негатив в позитив. Использует спецэффекты - черчение. Философия - это продолжение его фотографии. Фотограф и модель в представлении японского фотографа находятся в равных условиях. При этом с популярными моделями мастер сознательно не работает. Для съемок выбирает простых женщин.

Автор пытается открыть новое в восточной философии эротики. Коллеги называют Тошики Озава <символистом>. Говорят, его творчество созвучно с японским театром "Но". Однако сам автор так не считает. Он просто хочет понять: какая же она - японская женщина?