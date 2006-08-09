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Какая же она - японская женщина?

09 августа 2006 07:44
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В Минске проходит выставка японского всемирно известного фотографа Тошики Озава. Последний раз выставка работ мастеров Японии проходила в нашей республике полвека назад. На этот раз вернисаж фотографа посвящен японским женщинам. Мастер в Беларуси проездом - впереди еще тур по Европе.

Его сюжеты намеренны и искусственны. Тошики Озава в фотографии пятьдесят лет, но  по-прежнему сам проявляет негативы, печатает фотографии, работает с техникой еще послевоенных лет. Мастер  не пользуется компьютером, применяет устаревшую сегодня технику соляризации. Он подвергает пленки повторному экспонированию, что превращает негатив в позитив. Использует спецэффекты -  черчение. Философия - это продолжение его фотографии. Фотограф и модель в представлении японского фотографа находятся в равных условиях. При этом с популярными моделями мастер сознательно не работает. Для съемок выбирает простых женщин.

Автор пытается открыть новое в восточной  философии эротики. Коллеги называют  Тошики Озава <символистом>. Говорят, его творчество созвучно с японским театром "Но". Однако сам автор так не считает.  Он просто хочет понять: какая же  она  -  японская женщина?

# Культура

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