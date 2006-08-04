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Медовая феерия в "Доме Ваньковичей"

04 августа 2006 15:05
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Филиал Национального художественного музея "Дом Ваньковичей" готовится к медовой феерии. С 12 по 14 августа здесь будут отмечать христианский праздник - медовый Спас. Проведут вторую фольклорно-этнографическую акцию "Праздник медового спаса". Цель проекта - возрождение белорусских традиций, а также знакомство с технологией разведения пчел и производства меда. Ярким событием праздника станет благотворительная акция "Пчеловоды - детям", а также выступление выпускников школы звонарей и церемония освящения меда.
# Культура

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