Медовая феерия в "Доме Ваньковичей"

Филиал Национального художественного музея "Дом Ваньковичей" готовится к медовой феерии. С 12 по 14 августа здесь будут отмечать христианский праздник - медовый Спас. Проведут вторую фольклорно-этнографическую акцию "Праздник медового спаса". Цель проекта - возрождение белорусских традиций, а также знакомство с технологией разведения пчел и производства меда. Ярким событием праздника станет благотворительная акция "Пчеловоды - детям", а также выступление выпускников школы звонарей и церемония освящения меда.