Копия Туринской плащаницы - в Гродно

Теперь чтобы увидеть величайшую христианскую святыню - Туринскую плащаницу - не обязательно ехать в Италию. Освящённая копия реликвии появилась и в Беларуси. Благодаря поддержке Европейских христианских организаций, она выставлена на показ в Гродненском Фарном костёле.

Последние приготовления настоятелей Гродненского Фарного костёла, отцов Яна и Антония завершены. Копия Туринской плащаницы готова к показу. Реликвию поместили в специальную рамку, в которой она и будет демонстрироваться. По словам священников, это одно из самых важных событий православной церкви. Возможность не только увидеть величайшую христианскую святыню, но и прикоснуться к ней, предоставляется не многим. А осознание того, что копия плащаницы навсегда останется в Гродно, говорят настоятели костёла, придаёт новые силы.

По преданию, Туринской плащаницей был обёрнут Иисус Христос после смерти. Впоследствии, на ткани остался отпечаток его тела. За время своего существования христианская реликвия пережила многое: войны и разрушения, большой пожар 1532 года, а также попытку осквернить святыню. Чтобы удостовериться в подлинности плащаницы, её тщательно изучали многочисленные научные центры. В итоге, было установлено: ткань действительно принадлежит эпохе Иисуса Христа. Сейчас плащаница находится в итальянском Турине и редко выставляется напоказ. Поэтому ее копия для большинства верующих - единственная возможность увидеть святыню.

Точных копий Туринской плащаницы в мире насчитывается менее 30. Они украшают храмы Западной Европы, Америки и Австралии. Теперь своя копия христианской святыни появилась и в Гродно.

Последние приготовления настоятелей Гродненского Фарного костёла, отцов Яна и Антония завершены. Копия Туринской плащаницы готова к показу. Реликвию поместили в специальную рамку, в которой она и будет демонстрироваться. По словам священников, это одно из самых важных событий православной церкви. Возможность не только увидеть величайшую христианскую святыню, но и прикоснуться к ней, предоставляется не многим. А осознание того, что копия плащаницы навсегда останется в Гродно, говорят настоятели костёла, придаёт новые силы.

По преданию, Туринской плащаницей был обёрнут Иисус Христос после смерти. Впоследствии, на ткани остался отпечаток его тела. За время своего существования христианская реликвия пережила многое: войны и разрушения, большой пожар 1532 года, а также попытку осквернить святыню. Чтобы удостовериться в подлинности плащаницы, её тщательно изучали многочисленные научные центры. В итоге, было установлено: ткань действительно принадлежит эпохе Иисуса Христа. Сейчас плащаница находится в итальянском Турине и редко выставляется напоказ. Поэтому ее копия для большинства верующих - единственная возможность увидеть святыню.

Точных копий Туринской плащаницы в мире насчитывается менее 30. Они украшают храмы Западной Европы, Америки и Австралии. Теперь своя копия христианской святыни появилась и в Гродно.

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