Исполнитель роли Рона Уизли заболел свиным гриппом

Британский актер Руперт Гринт, исполняющий роль Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера, переболел мягкой формой гриппа H1N1 (свиной грипп).

Из-за болезни Гринт был вынужден взять перерыв в несколько дней во время съемок финального фильма о Гарри Поттере – «Гарри Поттер и дары смерти». Его отсутствие не сорвало график работы, так как в эти дни команда снимала те эпизоды, в которых Гринт не был задействован.



В настоящий момент актер полностью выздоровел и уже вернулся на съемочную площадку. Кроме того, он намерен принять участие в мировой премьере шестой части сериала "Гарри Поттер и принц-полукровка", которая состоится 7 июля в Лондоне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные информагенства.

