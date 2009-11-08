От шахтёра до президентского фотографа

Фотограф Пётр Кострома вспоминает, как подземные работы чуть не пошатнули стены Кафедрального собора. Такая же история и с обелиском на площади Победы.

Фотограф Петр Кострома родился в красный день календаря — 7 ноября. Свой жизненный путь Пётр Кострома действительно как будто прокладывал сквозь гору. Работал и в Казахстане на освоении целинных и залежных земель, затем трудился в карагандинских шахтах.

В Минск Пётр Кострома приехал в качестве проходчика на строительство метро, уже с солидным архивом фотоматериалов. Условно говоря, одной рукой он копал туннель, а другой делал снимки для газет и для себя. Всего у него около полумиллиона напечатанных материалов.

Потом его назовут летописцем Минского метро. 18 лет он делал снимки из будущей подземки. Знает в метро каждый уголок, помнит историю прохождения в тоннеле каждого метра.

Фоторепортажами Петра Васильевича пестрили все белорусские газеты, а когда снимки за его подписью разместили на первой полосе «Правды», как говорится, на утро Пётр Кострома проснулся знаменитым. Потом были «Известия», «Труд» и ещё десятки центральных газет.

Но своей главной работой он считает фотосессию, которая «потянула» на миллионы долларов.

В начале 80-ых Пётр Васильевич с фотоаппаратом в руках спасал минскую подземку от консервирования. Его снимки должны были настолько впечатлить союзное правительство, чтобы оно выделило деньги на продолжение строительства метро.

Петр Кострома:

- Когда пошли слухи, что будут консервировать строительство минского метро, мне было поручено сфотографировать все котлованы. Я сделал в 10 экземплярах фото, в Москву повезли. Там посмотрели, дали команду продолжить строительство минского метро.

Строящееся метро стало обязательным пунктом посещения высоких гостей – от руководства Беларуси до международных правительственных делегаций. Даже космонавты не чурались спускаться под землю: Климук, Ковалёнок, Гречко...

Петр Кострома:

- Когда Гречко спустился под землю в котлован на парке Челюскинцев, сказал, что «тут такой свод, как будто заходим в космический корабль».

Пётр Кострома запечатлел как будни метростроевцев, так и поистине исторические даты. В 1984 году первая линия метро из 8 станций вступила в строй. На год раньше положенного срока.

Петр Кострома:

- Когда только пустили метро, люди катались до поздней ночи. Посмотрели, на следующую станцию поехали.

Фотограф Пётр Кострома вспоминает, как подземные работы чуть не пошатнули стены Кафедрального собора. Такая же история и с обелиском на площади Победы. Строителям пришлось максимально укреплять фундамент и провести тоннель немного в стороне. Пётр Кострома запечатлел каждую трещинку на памятнике до и после строительства, чтобы показать почти ювелирную работу проходчиков.

Снимки Петра Васильевича едва уместились в 15 альбомах. Издания посвящены 940-летию Минска, 65-летию победы, 600-летию Беловежской пущи, столичным музеям, метро, природе и людям Беларуси. Для каждого альбома были сделаны десятки тысяч кадров.

Сборник к 600-летию Беловежской пущи на 600 листах – одно из последних творений фотографа. В альбоме фотографа поместились все главные достопримечательности и ценности Беловежской пущи, в том числе царская дорога, зонтиковая сосна, и, конечно, дуб-великан.

В свой 75-летний юбилей Петру Костроме есть что вспомнить, а главное – есть, что вспомнить нам. Ведь большинство исторических кадров, сделанных Петром Васильевичем, эксклюзивны.