Фото. Дикие голодные обезьяны несколько раз в год ужинают в ресторанах Тайланда

Макаки с длинными хвостами на время праздника превращаются в королев этой местности. Столичные рестораны из Бангкока считают честью прислать свои порционные блюда этим обезьянкам.

Рядом с Индией, в Таиланде, несколько раз в год проходит своеобразный обезьяний праздник. Священные животные приходят толпой в городок за едой, а там усердно готовятся: накрывают столы. Столичные рестораны из Бангкока считают честью прислать свои блюда этим обезьянкам. Организовали даже доставку блюд издалека с помощью авиации. Местные предприниматели все подсчитали: неплохо, чтобы и обезьяны были сыты, и прибыль с этого получить.

Енгит Китватана, организатор:

Такое шоу мы организуем уже на протяжении двух десятилетий. Да, это шоу, потому что сюда съезжаются сотни туристов из экономически успешных стран. За их счет мы и живем.

Туристам - невероятное зрелище и забава, обезьянам – угощение, местным жителям – рабочие места.

Таким образом, религия, которая объявляет обезьянок священными животными, позаботилась и об обычных верующих.

Туристка из Америки:

Круто! У нас такого нет нигде, вижу впервые в жизни. Обезьяны летают всюду, делают что хотят, только что не танцуют.

И правда, макаки с длинными хвостами на время праздника превращаются в королев этой местности.