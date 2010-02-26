Фото. Компьютерная реставрация «Метрополиса», который занимает первую строчку в списке ЮНЕСКО, подошла к концу

Такой снежной и холодной зимы в Германии не было давно. Но пришло время Берлинского кинофестиваля. В этом году этому знаковому в прошлом событию исполнилось 60 лет. Праздновать решили, несмотря на выкрутасы погоды.

Клаус Воверайт, мэр Берлина:

- История, наше культурное наследие вдохновляют новое поколение. Поэтому настоящим праздничным событием станет премьера обновленной киноклассики 27-го года режиссера Фрица Ланга «Метрополис».

Компьютерная реставрация «Метрополиса» состоялась еще в 2001, но большая часть фильма, более получаса, считалась пропавшей. В конце ее отыскали в 2008 в Аргентине. Таким образом, только теперь состоялась настоящая премьера обновленного «Метрополиса». Кстати, это - картина, которая занимает первую строчку в списке ЮНЕСКО с названием «Память мира». В 27-м, когда «Метрополис» снимали, звуков в кино еще не было, поэтому сейчас в Фридрихштадтпаласе премьеру озвучивал большой симфонический оркестр.

Но все, кто хотел посмотреть новый «Метрополис», понятно, не поместились в кинозал, поэтому было решено транслировать кино на большой экран возле Бранденбургских ворот, там собралось много людей. От мороза спасались теплым чаем.

В конкурсе теперешнего «Берлинале» участвовало 25 фильмов. Выбранные из их числа премьеры - увидим в наших следующих выпусках.