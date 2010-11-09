Если Кустурица научит чему-нибудь новому белорусских кинематографистов, то станет героем Беларуси

Александр Лукашенко предложил знаменитому сербскому режиссёру Эмиру Кустурице снять фильм в Беларуси. На встрече с кинематографистом глава нашего государства подчеркнул, что Кустурица не умеет снимать плохо. Александр Лукашенко также высказал мнение, что если режиссер научит чему-нибудь новому белорусских кинематографистов, то он станет героем нашей страны.

Александр Лукашенко:

Прежде, чем с Вами встретиться, я внимательнейшим образом ознакомился с Вашей биографией и всем тем, что встречалось Вам на пути, с тем, как Вы в острые периоды истории преодолевали те препятствия, которые возникали перед Вами.

Я очень рад, что вы югослав и остались югославом. Меня называют слишком советским, но я от этого не отказываюсь. Во мне действительно много того, что делали мы, наши предки в советские времена. И многое делали мы с вами вместе.

Это не просто протокольная, формальная встреча. Это, можно сказать, встреча с моим единомышленником. По многим вопросам наши взгляды абсолютно похожи.

Глава государства выразил надежду на то, что кинорежиссер прилетит в Беларусь не только на следующие кинофестивали, но и на «Славянский базар». Как известно, Эмир Кустурица выступает бас-гитаристом в группе «The No Smoking Orchestra». В прошлом году этот коллектив дал концерт и в Минске.

Сегодня же Александр Лукашенко вручил Эмиру Кустурице приз Президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Глава государства выразил надежду на то, что кинорежиссер посетит нашу страну в дни следующих кинофестивалей и «Славянского базара».

В свою очередь Эмир Кустурица отметил, что очень тронут встречей. Кинорежиссер также подчеркнул свое уважение к Беларуси как к славянскому государству, которое до сих пор сохраняет независимость.

Эмир Кустурица:

Теория тех, кто оккупирует сегодня малые страны, заключается в том, что они приносят новые рабочие места. Но прибыли, которые они получают, корпорации забирают себе. Вы руководите таким образом, чтобы приобретенные доходы оставались в стране, людям. Вы хотите сохранить свою независимость. За это надо платить высокую цену. Мы тоже хотели этого, но нам помешали. Вы единственная страна, кто добился здесь успеха.

В белорусскую столицу Кустурица прилетел сегодня днем на личном самолете. Знаменитый сербский кинорежиссер пробудет в Минске три дня. Эмир Кустурица примет участие в фестивале «Лістапад». Планируется, что завтра он даст мастер-классы для студентов Академии искусств и Университета культуры.

Напомним, в фильмографии кинорежиссера около тридцати картин. Многие из них отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кустурица — обладатель сразу двух «Золотых пальмовых ветвей» Канн. Известный режиссёр пишет сценарии и музыку, выступает в роли продюсера. Это уже не первый визит мастера в Минск: последний раз белорусскую столицу он посещал два года назад с концертом.

Эмир Кустурица, кинорежиссер (Сербия):

Впечатление от города очень хорошее. Чистые улицы и кругом порядок. Сразу видно, что граждане любят свою страну. Завтра у меня здесь мастер-класс. Сразу скажу, импровизации не будет. Я действительно готовился к нему.