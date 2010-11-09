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Эмир Кустурица прилетит в Минск на личном самолете

09 ноября 2010 08:06
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Кинофестиваль «Лістапад» продолжает встречать именитых гостей.

Сегодня в Минск прибудет Эмир Кустурица. Знаменитый сербский кинорежиссер прилетит в белорусскую столицу на личном самолете. В Минске Кустурица проведет несколько дней, у кинематографиста большие планы: он встретится с представителями власти, в неформальной обстановке пообщается со студентами Белорусской академии искусств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем, накануне белорусскую столицу посетила народная артистка СССР Людмила Гурченко. На фестивале она дебютировала в роли режиссера киноленты «Пестрые сумерки». Впрочем, в фильме Гурченко еще актриса и композитор.

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