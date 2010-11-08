В Минске на 89-м году ушел из жизни Народный художник СССР, Герой Беларуси Михаил Савицкий

Его кисти принадлежат десятки полотен. В них нашли отражение судьба человека, прошедшего сложный путь жизненных испытаний и личная тревога за судьбы мира. Михаил Андреевич до последнего отдал всего себя творчеству.

Михаил Савицкий родился в Витебской области. Великая Отечественная разделила его жизнь на до и после. 250 дней Севастопольской обороны. Плен и ад фашистских концлагерей: Дюссельдорф, Бухенвальд, Дахау. Людей морили голодом, травили в газовых камерах... Обессиленный, он угасал в тифозном бараке.

Он смог выжить, выжить, чтобы на языке живописи всему миру рассказать о зверствах фашизма. После войны Савицекий окончил Минское художественное училище и Московский художественный институт. А дальше было творчество. Увиденное, пережитое и осмысленное запечатлено на целой серии полотен. Широко известны произведения «Партизаны», «Партизанская мадонна», цикл из 16 картин «Цифры на сердце» и триптих «Агрессия». Вся его биография в картинах.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Безумоўна, ён унес свой бясцэнны ўклад у залаты летапіс выяўленчага мастацтва, нацыянальнай культуры нашай краіны сваей творчасцю і сваёй працай.

Григорий Ситница, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

З адыходам Савіцкага мы перагарнулі старонку вельмі значнай эпохі ў нашым выяўленчым мастацтве. Дарэчы, не толькі беларускім, а значна шырэй.

Список званий Михаила Савицкого внушительный. Народный художник, действительный член Российской Академии художеств и Национальной Академии наук Беларуси, лауреат госпремий. Он был первым награжденным орденом Франциска Скорины — высшей государственной наградой Беларуси. В 2006 году указом Президента Михаилу Савицкому было присвоено звание «Герой Беларуси».

Михаил Савицкий и на девятом десятке руководил «Творческими мастерскими». Художник был полон замыслов. В последнее время мастер активно работал над картиной, рассказывающей о трагедии белорусской деревни Скобровка. Здесь фашисты в 1944 году создали лагерь. В него свозили детей из окрестных сел и расстреливали.

Михаил Савицкий постоянно работал, чтобы успеть написать задуманное. Но здоровье в последнее время все чаще стало подводить художника.

Михаил Савицкий, народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси:

По 20 часов рабочий день. И знаете, я надорвался. У меня мотор не работает, не тянет.

Нереализованных замыслов Савицкого хватило бы на несколько жизней. Но сегодня ночью, после продолжительной болезни, сердце поистине народного мастера перестало биться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Савицкий, народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси:

Выполнять свой долг — это труд, большой труд. И этим трудом я занимался с большим усердием.

Соболезнования родным Михаила Савицкого выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Михаил Савицкий навсегда вошел в историю Беларуси как величайший мастер искусства современности, замечательный педагог и общественный деятель, чьё творчество составляет одну из самых ярких страниц национальной культуры.

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