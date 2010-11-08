Людмила Гурченко презентовала свою дебютную работу «Пестрые сумерки» на фестивале «Листопад» в Минске

Звездные гости продолжают прибывать на 17-й Минский международный кинофестиваль «Листопад». Сегодня в Минск приехала поистине неповторимая Людмила Гурченко. Народная артистка СССР представила публике «Листопада» свою дебютную режиссерскую работу «Пестрые сумерки».

Этим утром с поезда «Москва-Минск» сошла — без преувеличения — королева советского кино — Людмила Марковна Гурченко. Ее ждали с особым трепетом, ведь актриса давненько не появлялась на экранах. А тут сюрприз: Гурченко привезла в Беларусь свою дебютную режиссерскую работу.

Ее ждали — и она появилась. И даже не на «пять минут». Неподражаемая актриса элегантно вышла из черного автомобиля и в сопровождении охраны проследовала в Дом кино. Перед зрительным залом Гурченко появилась дважды: перед и после демонстрации фильма.

Людмила Гурченко, народная артистка СССР:

Я хочу сказать, что эта картина не для массовой аудитории, а для людей, которые тонко, музыкально, трепетно чувствуют.

Эта лента — вне конкурса. И не только на «Листопаде». После длительной кинопаузы — сразу «тройной выстрел». В «Пестрых сумерках» Гурченко и режиссер, и композитор, и актриса. И играет в некотором роде саму себя. Манеры, жесты, стиль — неизменная визитная карточка.

В картине о талантливых одиноких людях, которых соединила музыка, Гурченко использовала половину своего личного гардероба и весь домашний антиквариат. Поэтому в период съемок квартира Людмилы Марковны пустовала. Сама же актриса «переименовалась» в певицу Анну Семенову.

«Листопадная программа» народной артистки рассчитана на два дня. Уже завтра звезда посетит Борисов, где также презентует «Пестрые сумерки», а затем вернется в Москву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, до 75-летнего юбилея Людмилы Марковны остаются считанные дни. Свой возраст не скрывает. Ведь ее года — ее богатство.