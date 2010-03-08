«Алиса в Стране чудес» поставила рекорд среди фильмов в 3D

Фильм Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» собрал в первые прокатные выходные в Северной Америке 116,3 миллиона долларов, поставив рекорд по сборам среди картин, снятых в трехмерном формате.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Ранее самым кассовым 3D-фильмом по итогам первых выходных считался «Аватар» Джеймса Кэмерона, который уже собрал в североамериканском прокате 720,2 миллиона долларов. За последний уикенд фильм собрал 7,7 миллиона долларов, закрепившись на пятом месте.

На втором месте по сборам за 5-7 марта 2010 года оказалась криминальная драма «Бруклинские полицейские», собравшая 13,5 миллиона долларов, на третьем – лидер предыдущих двух недель «Остров проклятых», сборы которого составили 13,3 миллиона долларов. Четвертое место заняла картина «Cop Out», переведенная российскими прокатчиками как «Двойной КОПец» (9,1 миллиона долларов).



Картина «Алиса в Стране чудес», в которой снялись австралийская актриса Миа Васиковска, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй, Майкл Шин, Хелена Бонэм Картер, вышла на экраны в России 4 марта, на день раньше, чем в остальных странах. Фильм создан с применением технологии Performance Capture.