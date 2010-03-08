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Фильм «Повелитель бури» взял шесть «Оскаров»

08 марта 2010 16:13
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Именно столько премий американской киноакадемии достались фильму, который рассказывает о работе американских саперов, жертвующих своими жизнями для спасения от террористических бомб мирных иракских граждан.

Картина, провалившаяся даже в местном прокате, получила статуэтки в самых престижных номинациях – лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший режиссер. При этом за режиссерскую работу впервые в истории была отмечена женщина – Кэтрин Бигелоу.

Одновременно с этим нельзя не упомянуть провал на церемонии «Аватара», особенно если учесть что режиссировал ленту бывший муж Бигелоу Джеймс Кэмерон.

Полный список победителей премии читайте ЗДЕСЬ.

# Культура

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