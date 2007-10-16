Длинные ноги до Токио довели

Белорусская красавица Юлия Синдеева стала второй вице-мисс "Интернэшнл - 2007".

Международный конкурс красоты сегодня завершился в Токио. Жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы выбрать самую привлекательную и достойную титула королевы красоты. В этом году в конкурсе приняли участие представительницы 62 стран. Корону победительницы увезла мексиканка, первой вице-мисс стала девушка из Греции.

Беларусь впервые принимала участие в этом престижном конкурсе. К слову, у 20-летней Юлии Синдеевой уже есть два титула - она первая Вице-мисс Беларусь и одна из пяти красивейших девушек Европы. Юлия также будет представлять Беларусь на конкурсе "Мисс мира-2007", финал которого пройдет 2 декабря в Пекине.