В польском Белостоке прошли вечера белорусской культуры

Члены одной из самых больших белорусских диаспор за границей смогли напрямую познакомиться с культурой своей исторической родины.

Десятки известных белорусских актёров, музыкантов и художников с одной стороны и благодарные зрители с другой. Тоже белорусы, но живут они в соседней стране.

Белорусская музыка, белорусский театр, десятки белорусских художников и ремесленников. Такого культурного десанта из соседней страны польский Белосток не ожидал. Вечера белорусской культуры собрали небывалое количество участников.

Желающих узнать побольше о своей исторической родине, ощутить сопричастность с белорусской культурой было немало. Мест в небольшом зале Белостокского православного центра катастрофически не хватало. Но даже перспектива посмотреть двухчасовой спектакль стоя, никого не испугала. Не оставались без внимания польских белорусов и работы ремесленников, демонстрирующиеся прямо в фойе.

О том что вечера белорусской культуры, событие значимое для Белостока - свидетельствовало и присутствие известных польских политиков и писателей. Тема добрососедских отношений с нашей республикой и помощь этническим белорусам в Польше, сегодня до сих пор актуальна.

Проведение вечеров белорусской культуры в Белостоке стало не большой, но уже традицией. Третья встреча, обещают организаторы, будет еще более масштабной, как по количеству участников, так и по насыщенности. На ней этнические белорусы будут представлять не только Белостокский регион, но всю Польшу.

