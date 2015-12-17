День белорусского кино отмечают 17 декабря

Новости Беларуси. Реконструкция белорусской «фабрики грёз» завершится уже через год. Сегодня на площадках киностудии «Беларусьфильм» не актеры, а пока строители. А вот виновники торжества (17 декабря – День белорусского кино) мастера искусств отметят в столичных кинотеатрах. Этим вечером на экране работы молодых режиссеров. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отметила праздник в компании тех, кем уже может гордиться Беларусь.

Такое разное, серьезное и смешное, интригующее и простое белорусское кино не оставляет равнодушными. На этих фильмах выросли миллионы, а диалоги уже давно ушли в народ.

Над антуражем каждой картины трудилась целая команда гримеров, декораторов и художников по костюмам. «Бывало, что актеры буквально не узнавали себя в зеркале», – вспоминает Григорий Храпуцкий. Художник-гример с полувековым стажем работал над 50-ю советскими фильмами, но борода Бориса Новикова в «Белых росах», пожалуй, самое яркое воспоминание.

Григорий Храпуцкий, художник-гример:

Нужно было сделать такую бородку, чтобы и бородка, и не бородка. И она ложится, если вы помните картину. И он такой смешной, такой задорный.

Кстати, некоторые наши фильмы по популярности могли бы потягаться и с современными голливудскими блокбастерами. Самую кассовую картину за всю историю белорусского кино «Меня зовут Арлекино» посмотрело почти 42 миллиона человек.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Авторы этой картины одними из первых правдиво прикоснулись, пунктиром обозначили реальные молодежные проблемы середины 80-х годов. И благодарный зритель в ответ отблагодарил за это массовым посещением этой картины.

Актуальное кино снимают в Беларуси и сегодня. Триллер Никиты Лаврецкого стал настоящим открытием года. Во время проката в залах не было свободных мест. За динамичный сценарий и грамотную режиссуру «Белорусский психопат» стал лучшим игровым фильмом в конкурсе национального кино на фестивале «Листопад».

Никита Лаврецкий, режиссер:

Самое главное – это режиссерские умения. На самом деле, режиссура – единственное, что делает кино зрелищным. Компьютерная графика и декорации не всегда важны, это просто один из приемов или средств, которые может использовать режиссер.

А уже в следующем году режиссерам покорится настоящий экшн. После глобальной реконструкции, которая завершится в конце 2016, на национальной киностудии появятся современное оборудование и головокружительные декорации.

Анастасия Винчо, СТВ:

Мы находимся в одном из пяти павильонов «Беларусьфильма». Площадь этого здания порядка тысячи квадратных метров, здесь могут поместиться декорации высотой с трехэтажный дом.

Белорусская киноиндустрия делает ставку на молодых режиссеров и новые лица. Неслучайно профессиональный праздник отечественный кинематограф отмечает показами картин постановщиков поколения некст. Их работы отличный пример того, как можно из небольшого бюджета сделать хорошее кино и будоражить публику глубокой философией буквально каждого кадра.