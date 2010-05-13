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Открытый студенческий фестиваль «Киногрань-2010» начал работу в Минске

13 мая 2010 06:37
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На три дня Минск превратится в мекку молодежного кинематографа.

Приготовить эксклюзивное блюдо на творческой кухне смогут около сорока молодых режиссеров. А вот зрители увидят не только претендентов этого года, но и победителей прошлого.

Мастер-класс будущим Бертолуччи и Феллини дадут известные белорусские актеры театра и кино. А жюри выберет лучшие проекты по четырем номинациям.

Анастасия Воложинская, организатор фестиваля «Киногрань-2010»:
В этом году мы приглашаем на наши творческие встречи Александра Ефремова — известного белорусского режиссера, Аллу Пролич — актрису Театра-студии киноактера, Игоря Сигова — первого белоруского актера, который съездил на «Оскара», известного по многим кино- и театральным работам.

Кроме того, у нас будут мастер-классы по операторскому искусству, искусству монтажа, режиссуре, документальному кино — то есть всему тому, чего не хватает нашим любителям.

# Кино # Кино

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