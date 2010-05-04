Российскому кинематографу для рентабельности требуется полмиллиарда долларов

Минэкономразвития и консалтинговая компания McKinsey предложили план, как сделать российский кинематограф рентабельным уже к 2015 году.

Авторы стратегии подчеркивают, что ключевую роль в развитии отечественного кинематографа играет государство, от которого потребуется в общей сложности 450 миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы.

Чтобы кино стало окупаемым, авторы плана предлагают увеличить количество кинотеатров с 1850 залов, которые работают в настоящее время, до 4000 залов к 2014 году. Предполагается, что благодаря этому средняя выручка одной картины вырастет с 9,7 до 15,9 миллиона долларов. Кроме этого авторы плана полагают, что в ближайшие годы увеличатся продажи легальных DVD, что позволит снизить потери продюсеров от деятельности пиратов.

Еще одной мерой авторы называют снижение сборов в пользу Российского авторского общества (РАО) с 3 до 0,3 %. Однако РАО не согласно на столь значительное снижение. «За нами целая армия композиторов, чьи интересы мы должны отстаивать», — заявил «Коммерсанту» генеральный директор общества Сергей Федотов.

В настоящее время российский кинематограф является убыточным. Так, анализ финансовых показателей десяти самых кассовых кинокартин 2007 года свидетельствует, что при среднем доходе фильма в 12,2 миллиона долларов чистый убыток продюсера составляет около 2,8 миллиона долларов. Прогнозируется, что в 2010 году суммарный убыток отрасли составит 56 миллионов долларов, при господдержке в 138 миллионов, пишет Lenta.ru.