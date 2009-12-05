«Ниндзя-убийца»/Ninja Assassin: Фильм про настоящего мужчину

«Матрица» братьев Вачовски была очень популярной, но, например, «Гонщик Спиди» провалился. Станет ли этот новый фильм хитом?

Чем фильм с ниндзя-тематикой может заинтересовать зрителей Европы или Америки? Хотя бы тем, что ее продюсерами являются братья Вачовски, а режиссером Джеймс МакТиг, который снял фильм «V - значит вендетта».

Съемки фильма с названием «Ниндзя-убийца» проходили преимущественно в Берлине. Главную женскую роль в «Ниндзе-убийце» исполнила Наоми Харрис.

Наоми Харрис, актриса:

- Честно говоря, я никогда не смотрела фильмы про ниндзя. Но всегда интересовалась тайными группами людей, которые занимаются чем-то скрытым от всеобщего взгляда.

Более десяти миллионов долларов на съемки «Ниндзя-убийцы» выделил немецкий федеральный фонд кино. Никогда раньше этот фонд не пускался в такие авантюры.

Кореец по имени Рэйн – один из самых популярных в Азии медийных персон. Он собирает десятки миллионов прибыли от своих концертных туров по восточным столицам. Это считают гарантией от провала «Ниндзя-убийцы» в мировом кинопрокате.

Рэйн, певец и актер:

- Здесь все, события, стилистика единоборств, движение ниндзя, не похожи на обычные каноны. Я их немного знаю, потому что с детства увлекался мастерством Брюса Ли, а перед этими съемками полгода обучался новым приемам. Я горжусь собой за то, что мне удалось сделать. Я перешел за границы своих обычных возможностей. «Ты настоящий мужчина!» - сказали мне родственники и друзья после проката этого фильма. Так что, когда станут снимать продолжение «Ниндзя-убийцы», я соглашусь сразу там сниматься.

Рэйн исполняет в фильме «Ниндзя-убийца» роль Рэйзо, парня, которого еще в детстве мафиозный клан сделал профессиональным убийцей.

После провала «Спиди гонщика» братья Вачовски испытывают большие финансовые трудности. Так что на этот фильм они возлагают серьезные надежды.

Наоми Харрис:

- Рэйн - особенный человек. Он быстро выучил английский и говорит без акцента. Он быстро обучился единоборствам. А больше всего мне нравится его неменяющееся хорошее настроение - что бы ни происходило, он всегда счастлив. Я это вижу.

Сюжет «Ниндзя-убийцы» не очень оригинальный. Клан убивает друга главного героя. По этой причине Рэйзо пытается выйти из клана, но мафиози, как известно, просто так не расстаются со своими.

Говорят, что неповторимая стилистика, которую братья Вачовски обычно создают в своем кино, здесь есть. Остается только надеяться на то, что зрители после просмотра фильма окажутся не менее довольными, чем ее создатели.

В российском прокате этот фильм появится в начале декабря.