«Pождественская история». Джим Керри в восторге от 3D

Если вы вспомните прошлые фильмы Зэмекиса «Назад в будущее» или «Форрест Гамп», то поймете, что такое «хорошая конструкция в кино».

Предрождественский сезон в центре Лондона открывали песни известных групп. Все эти песни и празднества на самом деле были посвящены премьере фильма «Рождественская история». Это экранизация волшебной сказки британского писателя Чарльза Диккенса. С задачей установить рекорд Гиннеса такие пышные помпезные премьеры проходили в тринадцати местах в нескольких британских городах.

Возле Оксфордского цирка новогодние огни зажигал Джим Керри. Новые технические форматы фильма потребовали, по мнению создателей, нового формата кинопремьеры. Только в Лондоне она проходила параллельно на трех площадках.

На Реджин-стрит главным действующим лицом был актер Колин Ферт. А на площади около Кафедрального собора Святого Павла фонариками заведовал Боб Хоскинс.

Премьера «Рождественской истории» Земекиса стала самым большим зажиганием новогодних огоньков в истории. Праздничные чувства поддерживал своими песнями слепой итальянский оперный тенор Андрэа Бочелли. Не так давно увидел свет его новый альбом с новогодней тематикой.

Такой кинопремьеры мы еще никогда не видели.

Джим Керри:

- Мне так понравился формат 3D, что теперь тяжело будет вернуться к обычному формату. Я перечитал эту сказку сейчас. Удивительно, но в детстве ее содержание казалось совсем другим. Технология 3D позволила нам показать такое, о чем Диккенс мог только мечтать. Я играю роль скряги Скруджа, которого наказал новогодний дух. Теперь Скрудж должен исправиться, а не то его съедят крысы.

Роберт Земекис:

- Ничего подобного раньше не снимали. Ничто не выглядело раньше таким образом.

Джек Рапке, продюсер:

- Видимо, я владею чувством 3D, иначе бы ничего не получилось. Это отлично! Восхищает и удивляет!