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В Литве выбрали самую гламурную козу

27 июня 2016 11:28
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Новости Литвы. Необычный конкурс красоты прошел в Литве. Там выбрали самую гламурную козу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание между красотками проходило в небольшом городке Рамигала.

В программу конкурса вошло торжественное шествие парнокопытных и даже танцевальные номера. Среди семи конкурсанток лучшей стала коза по кличке Демит.

Жюри подкупила летняя цветочная накидка участницы.

Хозяин победительницы даже расплакался от гордости за свою любимицу шесть раз он пытался покорить этот олимп.

Отметим, для Рамигалы коза имеет особое значение. Это животное здесь почитают ещё со средних веков.

# Домашние животные # калейдоскоп

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