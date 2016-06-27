В Литве выбрали самую гламурную козу

Новости Литвы. Необычный конкурс красоты прошел в Литве. Там выбрали самую гламурную козу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязание между красотками проходило в небольшом городке Рамигала.
В программу конкурса вошло торжественное шествие парнокопытных и даже танцевальные номера. Среди семи конкурсанток лучшей стала коза по кличке Демит.
Жюри подкупила летняя цветочная накидка участницы.
Хозяин победительницы даже расплакался от гордости за свою любимицу – шесть раз он пытался покорить этот олимп.
Отметим, для Рамигалы коза имеет особое значение. Это животное здесь почитают ещё со средних веков.