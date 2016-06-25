Женщины-водители об успехах и провалах во время обучения

Женщина за рулем стала героиней анекдотов и смешных видео. Женщина и парковка считаются явлениями несовместимыми. Тем не менее, сегодня в автошколах девушек порой больше, чем парней. Воспоминаниями о том, как получили права, поделились новоиспеченные водители – женщины.



Ольга, 20 лет

В нашей семье водят машины абсолютно все – от бабушки до младшего брата. С автомобилем на «ты» с ранних лет. Сначала рулила, сидя на коленях у старших. С 12 лет практиковалась на даче, заброшенном автодроме. В автошколе на первом занятии поспорила с инструктором, что за 2 минуты проеду 4 фигуры. Спор я выиграла, но положенные часы пришлось добросовестно отъездить.



Татьяна, 18 лет

Недоверие к женщинам за рулем появляется, когда автомобилем управляют такие, как я. Парковка задом – мой ночной кошмар. Оставляю машину в другом дворе, чтобы соседи не подшучивали. Сдала экзамен с 5 раза. На автодроме за это время встретилась со всеми столбиками.



Анна, 35 лет

В нашей семье появился третий ребенок, поэтому решила сдать на права, чтобы не зависеть от мужа. Мой инструктор был очень вспыльчивым, поэтому за рулем испытывала ужас. Научиться сдавать упражнения на автодроме мне помогли видео в интернете. За первый год вождения набралась опыта, стала более уверенной. Однажды меня подрезала фура, испугалась так, что за руль не садилась более полугода.



Полина, 25 лет

Накопила денег, начала ходить на занятия. По несчастливым случайностям поездила на трех машинах, поэтому на экзамене чувствовала себя неуверенно. От страха перепутала газ и тормоз, снесла половину столбиков. На второй экзамен надела новые сапоги на небольшом каблуке, они то мне и помешали. Сдала только на третий раз. Мысленно репетировала на работе за столом автодром. К экзамену купила балетки и успокоительные. После сдачи чувствовала себя всемогущей за рулем своей машины, но гололед в этот же день сбил весь форс.



Дарья, 21 год

Обучалась в автошколе. Все как у всех, никаких примечательных историй. На последнем вождении из-за неправильно припаркованных автомобилей плохо просматривался тротуар. На пешеходный переход выскочил мальчик на велосипеде. Инструктор быстро среагировал, осталась лишь маленькая царапина на крыле. Несколько месяцев не могла взять себя в руки и пойти на экзамен в ГАИ. Сдала с первого раза. За рулем почувствовала уверенность только после окончания курсов экстремального вождения.

Автор: Наталия Колешко