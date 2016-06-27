В Индии отличницу арестовали из-за ошибки в названии предмета

Новости Индии. Громкий скандал разгорелся вокруг школьных экзаменов в Индии.



Подозрения в отношении 17-летней Руби Рой, окончившей школу с отличием, возникли у полиции после ее интервью, которое вышло на одном из индийских телеканалов. Девушка не смогла правильно произнести по буквам название предмета political science, по которому у нее стояла отличная оценка в аттестате. Девушка предположила, что это «что-то связанное с кулинарией».

Интервью вызвало скандал и бурю возмущений в обществе.

После этого интервью Руби назначили переэкзаменовку, а потом арестовали. Вместе с ней под стражу попали еще 17 учащихся, которых заподозрили в получении высоких отметок обманным путем.



Многие не знали элементарного, химическую формулу воды, например. Суд запретил отпускать задержанных под залог.

Это уже не первый скандальный случай в системе образования штата Бихар. Весной тесты, которые должны были пройти 170 тысяч человек, отменили из-за утечки экзаменационных листов.