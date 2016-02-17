Новый взгляд на Несвиж: студенты разработали оригинальный туристический маршрут

Новости Беларуси. В Несвиже разработали оригинальный туристический маршрут, который позволяет как путешественникам, так и жителям райцентра по-новому взглянуть на город с богатой историей.

Маршрут составлен районным объединением профсоюзов с участием студентов Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Эксклюзивный путь был представлен на республиканской экскурсионно-туристической выставке в Минске.

Путешествие по маршруту рассчитано на 4 часа. Несвиж перед туристами предстает в образе человека. Несвижский замок - голова, сердце - костел Божьего тела, желудок - городская ратуша. В списке путешествия также Слуцкие ворота, монастыри, дом ремесленника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.