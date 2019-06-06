Мрачный рисунок мальчика перепугал воспитателей. А малыш просто хотел поесть

Новости мира. На днях в соцсетях стала популярна история отца, которому психолог детского сада сообщила мрачные новости относительно его ребёнка. Как сообщается на русскоязычном сайте «Пикабу», в детском саду ребятам поручили выполнить задачу: нарисовать что-нибудь. Сын пользователя Safoon не был уверен в том, что правильно понял задание и попросил уточнить. Мальчику ответили, что рисовать он может всё, что душе угодно. А душе было угодно, как выяснилось, котлеток. Только душевный порыв ребёнка не встретил отклика в сердцах работников детского сада.

Фото: pikabu.ru / Safoon

Когда Safoon пришёл забирать сына, его встречала психолог. Девушка с волнением протянула ему рисунок. «Ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают чёрный, красный…», – начала рассказывать психолог. Мужчина нервничать раньше времени не стал, и вместо этого попытался понять, что ему напоминает рисунок. Придя домой, Safoon спросил у мальчика, что тот хотел нарисовать. Ребёнок спокойно объяснил, что это – фирменные котлеты. Отец остался доволен результатом и пошёл на кухню, чтобы воплотить в жизнь гастрономические пожелания сына.

Фото: pikabu.ru / Safoon