Мрачный рисунок мальчика перепугал воспитателей. А малыш просто хотел поесть
Новости мира. На днях в соцсетях стала популярна история отца, которому психолог детского сада сообщила мрачные новости относительно его ребёнка.
Как сообщается на русскоязычном сайте «Пикабу», в детском саду ребятам поручили выполнить задачу: нарисовать что-нибудь. Сын пользователя Safoon не был уверен в том, что правильно понял задание и попросил уточнить.
Мальчику ответили, что рисовать он может всё, что душе угодно. А душе было угодно, как выяснилось, котлеток. Только душевный порыв ребёнка не встретил отклика в сердцах работников детского сада.
Когда Safoon пришёл забирать сына, его встречала психолог. Девушка с волнением протянула ему рисунок.
«Ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают чёрный, красный…», – начала рассказывать психолог.
Мужчина нервничать раньше времени не стал, и вместо этого попытался понять, что ему напоминает рисунок.
Придя домой, Safoon спросил у мальчика, что тот хотел нарисовать. Ребёнок спокойно объяснил, что это – фирменные котлеты. Отец остался доволен результатом и пошёл на кухню, чтобы воплотить в жизнь гастрономические пожелания сына.
Пользователи «Пикабу» по-разному отреагировали на эту историю. Кто- то посмеялся, а кто-то поделился аналогичными историями из своего детства.
Например, девочка нарисовала плоскую крышу вместо треугольной, поскольку жила в многоэтажке и никогда не видела частных домов. В детсаде решили, что у девочки сложности с общением, хотя она была самым активным ребёнком в классе.
Или ещё пример. Мальчик нарисовал всю семью, кроме мамы. Психолог подумал, что у ребёнка проблемы в семье и сложности во взаимоотношениях с матерью. Сам мальчик пояснил, что его мама очень красивая, и у него не получилось бы так нарисовать.
В прошлом году широкий общественный резонанс вызвала история со школьным питанием.
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