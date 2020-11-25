Женщина поступила некрасиво, но людей больше пугает её сила. Ведь бабуля могла бы стать мастером кунг-фу

Как сообщается на сайте gurum.biz, 28 июля 64-летняя жительница японского города Кусиро пришла в супермаркет с целью купить дыню. Женщина хотела выбрать самый вкусный плод, но вместо того, чтобы присмотреться к кожуре или постучать по дыне, она проткнула её большим пальцем.

Японка проделала это с 13 дынями, не посчитала ни одну из них подходящей, после чего незаметно исчезла. И лишь через некоторое время продавец обнаружил, что произошло.

Оказалось, что камеры видеонаблюдения тоже не запечатлели несостоявшуюся покупательницу. Однако правоохранителям всё же удалось выяснить, кто является нарушительницей. 19 ноября женщина была задержана.

Впрочем, пользователей соцсетей не столько возмутил поступок японки, сколько поразили её навыки. Не каждый человек способен проткнуть большим пальцем дыню. Люди отметили, что бабушка могла бы преподавать боевые искусства.