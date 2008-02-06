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Земля с молотка по доступной цене

06 февраля 2008 12:11
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Бюрократических проволочек при предоставлении земельных участков стало меньше.

Сроки оформления разрешительных документов сократились. Указ Президента № 667 не только упростил процедуру, но и определил ответственность чиновников. Согласно документу, в трехмесячный срок необходимо обеспечить приведение всех законодательных актов в соответствие с указом.

С 1 января установлено общее правило предоставления земельных участков - только через аукционные торги. Сейчас цена лота определяется на основании кадастровой стоимости земли. И как показывает практика, она слишком высока. В январе в Минске на торги было выставлено 6 участков. И ни к одному из них интерес так и не проявили. 

В настоящее время в Правительстве разрабатывается специальное постановление о земельных аукционах.

# Экономика

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