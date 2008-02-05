Белорусы смогут получать субсидии на строительство жилья

Если площадь его менее 15 квадратных метров на человека. Соответствующее решение утвердил Совет Министров. Документ снимает ограничения на предоставление субсидий тем, кто имел на них право, но не мог получить их из-за разногласий между нормативными актами. Так, если при строительстве жилого помещения на одного человека приходилось менее 15 квадратных метров, гражданин получал право на льготный кредит, но субсидия на строительство не предоставлялась. Число тех, кто имеет право на оба вида господдержки, достаточно велико.