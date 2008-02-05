В Беларуси необходимо ускорить реализацию инновационных проектов

Такую задачу поставили в Правительстве. К 2010 году более двух тысяч производств пройдут сертификацию по международным стандартам.

К этому времени все действующие предприятия выйдут на новый технологический уровень. Соответственно возрастет и конкурентоспособность всей экономики. Реализуя инновационную программу нужно и работать по-новому, констатировали в Правительстве.

Пока не получается. В 2007-м не введено в эксплуатацию 22 запланированных объекта. Главная причина задержек - низкий уровень разработки проектов и их возврат на доработку. Процедура тендеров на закупку оборудования затянута, да и сроки его поставки иногда срываются.

Так по каждому из проектов и держали сегодня спрос. Всего в программе их более тысячи. А сроки реализации короткие - три года. Впрочем, есть и успехи. В прошлом году на новых или обновленных производствах создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. А объем выпуска продукции превысил отметку в полтриллиона рублей.

Среди наиболее знаковых и уже завершенных проектов - выпуск автоматических стиральных машин, производство бесшовных горячекатаных труб на "БМЗ", сборка тракторов в Сморгони. Причем последний пример самый примечательный. Практика переноса отдельных производств с промышленных гигантов на периферию будет продолжена.

На Гродненском молочном комбинате организовали практически безотходное производство. Если раньше при изготовлении сыров и творожной массы, побочный продукт - сыворотку, приходилось бесплатно отдавать хозяйствам на корм скоту, сегодня из нее делают конкурентоспособный даже на внешних рынках товар.

Эффект от внедрения технологии превзошел все ожидания. Предприятие перешло на полный цикл переработки молока. Причем перерабатывается не только собственное сырье, но и большинства молочных предприятий региона.

Основной плюс проекта - это быстрая самоокупаемость. Затраченные на технологии средства, а это миллиард 200 миллионов рублей, окупятся за 18 месяцев.

К 2010 году более двух тысяч производств пройдут сертификацию по международным стандартам. К этому времени все действующие предприятия выйдут на новый технологический уровень. Соответственно возрастет и конкурентоспособность всей белорусской экономики. Ставка на инновации - беспроигрышный вариант.





