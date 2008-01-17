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Завершена газификация районных центров Витебской области

17 января 2008 17:47
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Экологически чистое топливо пришло в поселок Россоны в канун 70-летия региона. Возможность первыми пользоваться природным газом получили жильцы многоквартирных домов. На газ уже переведены более 900 квартир, а также центральная котельная поселка. Голубое топливо подведено и к ближайшему агрогородку. Это позволит улучшить не только экологическую обстановку, но и бытовые условия населения, а также даст дополнительные возможности развития сельских населенных пунктов.
# Экономика

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