Завершена газификация районных центров Витебской области

Экологически чистое топливо пришло в поселок Россоны в канун 70-летия региона. Возможность первыми пользоваться природным газом получили жильцы многоквартирных домов. На газ уже переведены более 900 квартир, а также центральная котельная поселка. Голубое топливо подведено и к ближайшему агрогородку. Это позволит улучшить не только экологическую обстановку, но и бытовые условия населения, а также даст дополнительные возможности развития сельских населенных пунктов.