Мингорисполком примет участие в строительстве "Минск-Сити"

Для строительства делового центра "Минск-Сити" столичный горисполком и "ИТЕРА Груп" создали совместное предприятие.

По договору, права собственности на объекты Центра распределятся согласно долям участия сторон в уставном фонде предприятия. Предполагается, что доля Мингорисполкома составит не менее 15%.

Напомним, уникальный городок будет построен в Минске на площади более 300 гектаров. Проект создаст свыше 55 тысяч рабочих мест, и заметно преобразит прилегающую территорию.

По поручению Президента страны, авиаремонтный завод будет перенесен в течение двух лет, чтобы уже в 2010 году развернуть масштабную стройку.

