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Государство идет на небывалые меры по снижению налоговой нагрузки

17 января 2008 12:32
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Об этом заявил сегодня начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Александр Козляков. Уже в этом году отменен ряд налоговых платежей. В частности, сборы на осуществление торговли и за пользование автомобильными дорогами. Необходимость этих выплат долгое время вызывала наибольшие споры.

К 2011 году в Беларуси планируется полностью отменить и отчисления в фонд поддержки сельхозпроизводителей. Это серьезный шаг для налоговой системы страны, потому как на эти деньги финансируется ряд программ по развитию села.

В целом за последние три года в Беларуси было отменено 12 налоговых платежей в бюджет, еще 5 отменены с 1 января текущего года.
# Экономика

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