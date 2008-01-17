Государство идет на небывалые меры по снижению налоговой нагрузки

Об этом заявил сегодня начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Александр Козляков. Уже в этом году отменен ряд налоговых платежей. В частности, сборы на осуществление торговли и за пользование автомобильными дорогами. Необходимость этих выплат долгое время вызывала наибольшие споры.



К 2011 году в Беларуси планируется полностью отменить и отчисления в фонд поддержки сельхозпроизводителей. Это серьезный шаг для налоговой системы страны, потому как на эти деньги финансируется ряд программ по развитию села.



В целом за последние три года в Беларуси было отменено 12 налоговых платежей в бюджет, еще 5 отменены с 1 января текущего года.