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В Минске открылась выставка «Купляйте беларускае»

21 августа 2009 18:48
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Свою продукцию в белорусской столице представили 50 предприятий. Продукты питания, потребительские товары и товары легкой промышленности. Все только отечественного производства.Хорошая возможность для предприятий разрекламировать свой товар и привлечь потребителя и хорошая возможность для покупателей приобрести качественный товар без торговых наценок. В перспективе такие выставки могут составить серьезную конкуренцию рынкам. Ведь белорусский товар уже давно стал синонимом качества.
# Экономика

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