В Минске открылась выставка «Купляйте беларускае»

Свою продукцию в белорусской столице представили 50 предприятий. Продукты питания, потребительские товары и товары легкой промышленности. Все только отечественного производства.Хорошая возможность для предприятий разрекламировать свой товар и привлечь потребителя и хорошая возможность для покупателей приобрести качественный товар без торговых наценок. В перспективе такие выставки могут составить серьезную конкуренцию рынкам. Ведь белорусский товар уже давно стал синонимом качества.