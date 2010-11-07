Беларусь-Польша: посмотреть на Беларусь глазами Евросоюза

Рыночная площадь Варшавы. Наверное, самая яркая достопримечательность и одно из древнейших мест польской столицы. Появилась площадь 8 веков назад и стала настоящим сердцем города, вокруг которого (благодаря и местным и заморским купцам, которые строили здесь свои поселения) и разрослась современная Варшава.

Это свидетельствует о том, что торговать поляки умеют. Особенно со своими соседями. Только в прошлом году товарооборот между Польшей и Беларусью перевалил за 1,5 миллиарда долларов. Почти на такую же сумму две страны наторговали уже в 2010-м.

Правда, еще два года назад эта цифра в общей торговле была вдвое больше. Кризис, больно ударивший по европейским странам, затронул и Польшу. Однако, глобальную рецессию наша европейская соседка перенесла успешно. ВВП не только не упал, но вырос почти на 2%. В то время как, например, в прибалтийских странах этот показатель снизился более чем на 10%. Да и по объему товарооборота с нашей страной Польша на 4-ой строчке рейтинга внешнеторговых партнеров. Импортируют нам продукты питания, изделия из пластмассы и комплектующие для автомобилей. Из Беларуси в Польшу уезжают нефтепродукты, калийные удобрения, тракторы и грузовики.

Юрий Михайловский руководит представительством белорусской автомобильной кампании в Польше без малого 10 лет. Сколько за это время продал грузовиков и автобусов – уже и не сосчитает. Зато у поляков машины минского производства на хорошем счету. По продажам опережают даже марки с мировым именем. В кабине и кондиционер, и бортовой компьютер. Словом, почти как легковушка. Да и двигатели соответствуют европейским стандартам.

Юрий Михайловский, вице-председатель правления:

Если посмотреть на выхлопную трубу, видно, что здесь отсутствует сажа, отсутствует копоть. Это за счет системы дожига выхлопных газов, которые применяются в этих двигателях. Можно сравнить количество выхлопов, выбрасываемых автомобилем Евро-2 и Евро-4. Один автомобиль класса Евро-2, выбрасывает в атмосферу столько вредных веществ, сколько 32 автомобиля класса Евро-4.

Кстати, грузовики и автобусы с такими моторами на постсоветском пространстве производят только в Беларуси. В планах минских конструкторов – выпуск автомобилей с двигателем Евро-5. По мнению Юрия Владимировича, эти машины в Польше легко найдут своего покупателя. Например, в гараже предпринимателя из Бельск-Подляски самосвал станет уже седьмым. Полюбились полякам и белорусские автобусы. 46% здешних бизнесменов, занимающихся пассажирскими перевозками, предпочитают наши МАЗы.

А вот Марек Гаёвничек в Польше руководит крупнейшей компанией-производителем программного обеспечения для мобильных операторов. Отправка SMS, 3G связь и мобильный интернет. От этих ребят зависит то, что в будущем будут уметь наши телефоны. Поэтому и коллектив у компании молодой. Да еще и интернациональный. Среди программистов — поляки, испанцы и белорусы. Кстати, в Бресте два года назад открыли филиал этой компании.

Марек Гаёвничек, вице-президент компании «Ericpol Telecom»:

Для нашей деятельности необходимы высококвалифицированные кадры, у которых есть образование в области телекоммуникаций, информатики. Что касается Бреста, то эти кадры там мы наши. У вас очень высокий уровень подготовки технических специалистов.

Лучших белорусских айтишников приглашают на работу в Польшу. Только в одном офисе в городе Лодзь трудятся уже пятеро белорусов. С десяти человек в 2007-ом начинался и брестский филиал польско-белорусской кампании. Сегодня штат разросся уже до сотни человек. Теперь и белорусские программисты подключились разработкам так называемых «мозгов» для сотовых операторов всей Европы.

Валерий Цилиндь, директор «Ericpol Брест»:

В первую очередь для нас очень важно, что они обладают огромным опытом. И, по идее, они этот опыт передают. Мы учимся вести бизнес на том уровне, на который они вышли в Польше. Мы пробуем это сделать у себя в Бресте.

Визитница для Андрея Усачева стала уже настольной книгой. В ней 600 самых крупных польских клиентов, инвестирующих в Беларусь. Глава представительства одного из белорусских банков в Варшаве управляет всеми крупнейшими двусторонними финансовыми потоками. Направить течение средств в нужное русло помогает хорошая репутация. Белорусский банк в Польше зарабатывал ее 10 лет. Теперь привлечением финансовых ресурсов западной соседки помогает заработать своей экономике.

Андрей Усачев, глава представительства белорусского банка в Польше:

Все больше и больше польских компаний и фирм узнают нас, как хорошего бизнес-партнера. Нашу страну, наши предприятия, банки. Поэтому они проявляют все больший интерес к нашей экономике, к реализации совместных проектов.

Что же так привлекает поляков в белорусском бизнесе, знает Йозеф Лаховский. С предпринимателями двух стран общается уже почти 20 лет подряд (руководит Польско-Белорусской торгово-промышленной палатой). Вспоминает, как год от года увеличивалась не только цифра торгового оборота, но и рос в масштабах сам уровень двусторонних продаж. Если еще лет 10 назад из Беларуси везли бытовую технику, а из Польши, в основном, продукты питания, то сегодня сотрудничество приобрело более глобальный характер. Например, в Беларуси скоро запустят электростанцию, которая будет работать на польском угле. В Минском районе польские бизнесмены планируют создать аналог своей сельскохозяйственной биржи.

Впрочем, вопрос такого внимания польских предпринимателей к белорусскому рынку заинтересовал и самого Йозефа Лоховского. Торгово-промышленная палата провела опрос среди бизнесменов: «Какую страну для развития своего дела выбрали бы польские предприниматели». Большинство предпочли Беларусь.

Йозеф Лоховский, председатель правления Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь для наших предпринимателей – действительно важный экономический партнер. У вас достаточно просто создать новую фирму и начать производство продукции. Кроме того, существуют различные преференции. Например, в городах с населением до 50 тысяч человек существуют значительные налоговые льготы, которые сравни тем, которые существуют в свободных экономических зонах. Либерализация позитивным образом сказалась на заинтересованности польских предпринимателей в инвестировании в Беларусь. Важным элементом является и участие Беларуси в Таможенном союзе, что дает возможность доступа к широкому рынку сбыта. Многие польские предприниматели даже закрывают свои предприятия здесь и переносят их в Беларусь.

Сегодня в Беларуси работает более четырехсот польских фирм. Количество деловых виз, которые ежегодно выдает белорусское посольство, исчисляется десятками тысяч. По мнению Йозефа Лоховского, схема приграничного сотрудничества, подобная белорусско-литовской, смогла бы в разы увеличить приток польского капитала.

Йозеф Лоховский, председатель правления Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы надеемся на скорое вступление в силу договора о малом приграничном движении между Польшей и Беларусью. Сейчас белорусская сторона должна принять решение по поводу ратификации этого договора. И мы возлагаем большие надежды на то, что этот договор будет способствовать развитию приграничных контактов и активизации экономического сотрудничества. Это благоприятно скажется на работе малого бизнеса. Но не стоит забывать и о людях, которым будет проще посещать своих родственников по обе стороны границы.

Михаил Петрович в приграничной деревне Бобровники живет с рождения. Когда теперь уже пенсионеру было 14 лет, его дом стоял на белорусской территории. В 1948 году границу сдвинули на два километра и весь поселок стал польским. С родственниками, которые живут в Беларуси, всего-то в пяти километрах от его двора, не виделся уже много лет. А открыть визу – удовольствие для Михаила Петровича не дешевое.

Михаил Цецерко, житель деревни Бобровники (Польша):

Хорошо было бы, если в зоне такой 30-километровой жили. Как только сделают, обязательно поедем, заедем в белорусское посольство в Белостоке. И обязательно хотим наведать своих родственников.

Впрочем, для многих белорусов знакомство с европейскими достопримечательностями – удовольствие дорогое. Отметка в паспорте, позволяющая пересечь белорусско-польскую границу, обойдется в 60 евро. А если, к примеру, ехать на отдых всей семьей, получается накладно. Да и многим полякам удобнее на выходные съездить в Украину, куда въезд безвизовый. А пока за пересечение белорусской границы соседям придется выложить 25 евро. Впрочем, ратифицировать договор о приграничном сотрудничестве с Польшей белорусские парламентарии планируют уже на следующей неделе.

Виктор Гайсенок, Чрезвыйсайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:

Это будет зона 30 километров, в некоторых местах эта зона будет немножко шире. Потому что если какая-то административная единица частично захватывается этой зоной, то вся эта единица включается в эту зону. Поэтому этот проект еще называется «30+».

Приграничное сотрудничество, модернизация границ, интеграция энергосистем, экология — проекты Восточного партнерства. Инициировали это объединение Польша и Швеция. К «сближению» с Евросоюзом пригласили Беларусь, Украину, Молдову, Азербайджан, Армению и Грузию. Однако, в последнее время в адрес интеграции всё больше критики. То ли объединение увязло в бюрократизме, то ли проекту действительно не хватает конкретики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мачей Вишневский, редактор еженедельника «NIE»:

С самого начала нужно определить какие-то догматы. Это понимаем так, это понимаем так, это так — и понимание этих вещей должно быть общим для всех. И только на этой основе будет диалог. А если мы не договоримся, что мы как понимаем – будет трудно. Я думаю, что пока это Восточное партнерство вот на этом этапе.

Олег Хватов, координатор по контактам с Республикой Беларусь фонда Института восточноевропейских исследований:

Восточное партнерство еще достаточно юный проект. Поэтому трудно на данном этапе говорить о конкретных результатах. Сейчас это начальная стадия.

Участие в проектах, подобных Восточному партнерству, повышает международный престиж и авторитет Беларуси на международной политической арене. Еще одна инициатива, под названием «Северное измерение», которая реализуется странами Балтии и Скандинавии с участием России, способствует вовлечению Беларуси во взаимовыгодные проекты, а также позволяет перейти к более тесным конструктивным отношениям со странами Европы. Единственным препятствием для участия Беларуси в этом объединении было вето Польши, которое на неделе с легкой руки министра иностранных дел этой страны было снято.

Олег Хватов, координатор по контактам с Республикой Беларусь фонда Института восточноевропейских исследований:

Сегодняшнее потепление продиктовано самой геополитической логикой. То, что это вето было снято – это часть этой геополитической логики, развитие которой мы видим сегодня. На уровне политических решений Европейский союз начал осознавать европейскую идентичность Беларуси.