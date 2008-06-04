Строительный комплекс страны ждет масштабная модернизация

К 2011 году годовые объемы строительства жилья увеличат до 10 миллионов квадратных метров, а это в два раза превышает нынешний уровень.Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси.



Предстоит решить проблему дефицита стройматериалов - за счет строительства новых заводов и реконструкции действующих. До 2010 года на эти цели будет использовано 7,5 триллионов рублей. Почти половина из них – собственные средства предприятий. Остальное – кредитные ресурсы банков.



Еще одна проблема – дефицит строительных материалов. Цемент, щебень, стекло, кирпич. За три года по этим позициям производство вырастет в два-три раза. Будут покрыты не только внутренние потребности. Планируется значительно увеличить поставки на экспорт. На стройматериалах страна может прилично заработать.



Белорусским строителям повысят зарплату. К концу года она должна составить почти 800 долларов в эквиваленте. И это только начало. Таким образом, специалисты рассчитывают прекратить отток высококвалифицированных рабочих.