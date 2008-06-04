Разведочная скважина на месторождении Джофеир в Иране дала положительные результаты

Совместное белорусско-иранское предприятие по организации добычи нефти в этой стране завершило предварительные испытания одной из скважин. Полученные результаты указывают на ее большой потенциал, и всего месторождения в целом. Геологические запасы оцениваются более чем в 2 миллиарда баррелей. Кроме того, ремонтные работы ведутся еще на одной скважине. Напомним, сервисный контракт на разработку нефтяного месторождения Джофеир "Белоруснефть" подписала в Тегеране в сентябре прошлого года. Тогда же было создано и совместное предприятие. Согласно контракту, белорусские нефтяники в ходе первой фазы освоения месторождения должны обеспечить добычу черного золота на уровне 15 тысяч баррелей в сутки.