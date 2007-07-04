Восстановлению не подлежит

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04 июля 2007 16:40
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20% ожидаемого урожая зерновых в Гомельской области потеряны безвозвратно.

Месяц засухи и несколько часов проливного дождя сделали своё дело.
В отдельных районах региона посевы уничтожены на 25% площадей.

Ущерб составляет 800 миллионов рублей. И это только в одном хозяйстве.
Наиболее пострадавшие районы Гомельщины - Ельский, Петриковский, Калинковичский, Светлогорский, Октябрьский, Мозырский, Лельчицкий и Лоевский.

Потери колоссальны. Однако хлеборобы к трудностям подошли со всей ответственностью. Первые тонны зерна уже сегодня поступили на хлебокомбинаты. Началась уборка повреждённых посевов. Основная работа впереди. Должны убрать как и запланировано 900 тысяч тонн зерновых.

Главное сейчас для аграриев всё та же погода. Не будет новых неожиданностей - урожай уберут достойный. 

# Экономика

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