Восстановлению не подлежит

20% ожидаемого урожая зерновых в Гомельской области потеряны безвозвратно.

Месяц засухи и несколько часов проливного дождя сделали своё дело.

В отдельных районах региона посевы уничтожены на 25% площадей.



Ущерб составляет 800 миллионов рублей. И это только в одном хозяйстве.

Наиболее пострадавшие районы Гомельщины - Ельский, Петриковский, Калинковичский, Светлогорский, Октябрьский, Мозырский, Лельчицкий и Лоевский.

Потери колоссальны. Однако хлеборобы к трудностям подошли со всей ответственностью. Первые тонны зерна уже сегодня поступили на хлебокомбинаты. Началась уборка повреждённых посевов. Основная работа впереди. Должны убрать как и запланировано 900 тысяч тонн зерновых.



Главное сейчас для аграриев всё та же погода. Не будет новых неожиданностей - урожай уберут достойный.