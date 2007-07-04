Театр оперы и балета проинспектировал Кабинет министров

Главная оперная сцена страны переживает реконструкцию и реставрацию.

Более 30 миллионов долларов уйдет в эту реконструкцию только в нынешнем году. Такие суммы - далеко не предел. Беларусь должна иметь оперную сцену не хуже, а то и лучше, чем в европейских театрах. Строители должны покинуть здание к декабрю 2008 года. Такое поручение дал премьер-министр Сергей Сидорский сегодня на совещании, которое состоялось прямо на строительной площадке. Глава правительства предложил организовать командировки в Гранд-опера и в Ла Скала, чтобы посмотреть, как сделано там.

Сроки реконструкции можно сократить, уверены в правительстве. Как - решали прямо на месте. "Надо вернуть тех людей, которые здесь работали. Два - три месяца назад здесь работало по 500 человек. Возвратить отделочников - 200 человек", - так считает министр культуры Республики Беларусь Владимир Матвейчук.

Будущее храма Мельмомены выглядит пока только на макетах. Эксклюзивные стулья, сделанные специально на заказ, и пол: хотя был задуман паркетным, но сегодня пришли к мнению, что нужен особый гранит. Сделать из почти полностью разрушенного здания такую красоту - задача не из простых. Строители и архитекторы говорят: проще творить на пустом месте, нежели в памятнике архитектуры.

Реконструкцию и реставрацию переживет не только само здание оперного театра, но и вся прилегающая территория. Парк в округе "оживят", при этом не одно дерево не должно погибнуть. В проекте есть три аллеи и три фонтана.