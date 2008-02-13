Прямой эфир

Внешняя торговля - один из приоритетов развития национальной экономики

13 февраля 2008 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом отношении показателен пример Белорусской калийной компании. Производя конкурентоспособные товары, далеко не всегда республика умеет выгодно их продать. Среди стратегических задач - более глубокое проникновение на зарубежные рынки белорусской продукции.

Занять позицию крупнейшего в мире экспортера калийных удобрений в современных условиях непросто. Белорусской калийной компании понадобилось для этого всего два с половиной года. Ранее право торговать белорусским калием принадлежало российской Международной калийной корпорации. Услуги посредника ежегодно обходились Беларуси в 30 миллионов долларов.

Сегодня Беларусь - не только крупнейший мировой производитель калийного золота, но и самый влиятельный мировой экспортер. Наша калийная соль - лучший мировой продукт и лидер по объемам продаж. Выручка от торговли калийными удобрениями выросла почти на 600 миллионов долларов.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
13 февраля 2008 19:04

Более триллиона 700 миллиардов рублей израсходуют на ремонт и строительство дорог

13 февраля 2008 18:55

В создании атомной электростанции примут участие четыре страны

13 февраля 2008 12:12

Беларусь - Санкт-Петербург: реализация программы сотрудничества