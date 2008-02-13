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В создании атомной электростанции примут участие четыре страны

13 февраля 2008 18:55
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Польша, Литва, Латвия и Эстония письменно подтвердили свои намерения. Реактор планируют разместить на территории Литвы и ввести в эксплуатацию к 2016 году.

Кроме того, Литва и Беларусь нашли компромисс касательно строительства хранилища радиоактивных отходов. Игналинская АЭС будет закрыта к 2009 году. Как заявил сегодня в Минске посол Литвы, все требования белорусской стороны удовлетворены.

В Минприроды подтвердили эту информацию. Одно из условий Беларуси - хранилище радиоактивных отходов должно разместиться почти на 3 километра дальше от белорусской границы, чем планировалась. Первоначально его хотели расположить в 700 метрах.
# Экономика

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