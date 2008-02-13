Более триллиона 700 миллиардов рублей израсходуют на ремонт и строительство дорог

Направления и размеры использования средств республиканского дорожного фонда утвердил своим Указом Президент Беларуси. Будет отремонтировано около 1,5 тысяч километров республиканских автомагистралей.



Кроме того, на финансирование Государственной инвестиционной программы направят более 200 миллиардов рублей. За счет этих средств планируется построить около 45 километров новых дорог. Особое внимание уделят ремонту улиц в малых и средних городах и агрогородках, а также строительству окружной дороги в Ивацевичах, реконструкции путепровода в Гомеле и другим важным объектам.